منتخبنا يواصل تدريباته اليومية وسط تركيز على الجانب البدني قبل مواجهتي طاجيكستان وديا

في طريق استعداداته لنهائيات آسيا 2019م

متابعة ـ صالح البارحي :

تتواصل تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وسط طموحات كبيرة بتمثيل مشرف بنهائيات أمم آسيا القادمة في الإمارات 2019م ، وذلك من خلال زيادة الجرعات التدريبية التي يديرها الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيم فيربيك ومساعديه من ساحة الملعب الفرعي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يواصل الجهاز الفني تركيزه التام على رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهتي طاجيكستان الوديتين واللتين تقامان على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يومي 13 و16 من الشهر الحالي قبل التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في معسكر خارجي استعدادا لمرحلة جديدة من الاستعداد النهائي قبل أول ظهور للأحمر في النهائيات أمام أوزبكستان في 9 يناير القادم إن شاء الله تعالى.

إصابة خفيفة

يعاني نجم وسط منتخبنا ونادي العروبة عيد الفارسي من إصابة خفيفة جراء مشاركته مع فريقه في لقاء الإياب بالكأس الغالية أمام مجيس، حيث يعمل الجهاز الفني والطبي على إعادته للواجهة سريعا ورفع معدل الجرعات التدريبية في المرحلة القادمة تدريجيا من أجل تجاوز المرحلة التي مر بها في الفترة الحالية.

سعد يلتحق

من المتوقع أن يبدأ نجم منتخبنا سعد سهيل أولى حصصه التدريبية صباح اليوم، وذلك بعد أن حالت بعض الظروف لتواجده في تدريبات الأحمر خلال الأيام الماضية، وتأتي عودة الظهير العصري لمنتخبنا حافزا كبيرا لزملائه اللاعبين نظرا لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية ساهمت بشكل كبير في حصول منتخبنا على كأس خليجي 23، وقبلها حسم الكثير من المباريات التي خاضها الاحمر في مناسبات سابقة.

الجدير بالذكر أن (سهيل) لم يشارك في لقائي البحرين وسوريا الوديين في الشهر الماضي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشرواللذين أنهاهما الأحمر بفوز على البحرين 2/‏‏1 وتعادل مع سوريا 1/‏‏1 وسط حضور جماهيري لم يكن بذلك العدد المتوقع .

قائمة المنتخب

تضم القائمة الحالية للمنتخب الوطني الأول (30) لاعبا وقعت اختيارات الجهاز الفني عليهم للتواجد في المعسكر الحالي وهم: محمد صالح المسلمي، علي البوسعيدي، صلاح اليحيائي، علي سالم النحار، حارب السعدي، المنذر العلوي، معتز صالح، حاتم الورشدي، عبدالله فواز، بلال البلوشي، محمود مبروك، خالد البريكي، خالد الهاجري، احمد الرواحي، محمد الشيبة، علي الجابري، ناصر الشملي، أحمد الكعبي، محمد خصيب، ياسين الشيادي، محسن الغساني، عمار الرشيدي، محسن جوهر، عيد الفارسي، سمير العلوي، محمد الغساني، احمد مبارك كانو، سعد سهيل المخيني ، جميل اليحمدي، محمد فرج الرواحي.