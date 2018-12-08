نيابة عن جلالة السلطان .. فهد بن محمود يترأس وفد السلطنة في قمة (التعاون) اليوم

السلطنة تحرص على دعم مسيرة التعاون الخليجي من أجل أن تحقق دول المجلس ما تصبو إليه من تقدم وازدهار لشعوبها

مسقط ـ الرياض ـ (الخليج 365) والعمانية:

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يغادر البلاد اليوم صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة التاسع والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في الرياض يوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر 2018 م.

إن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي من أجل أن تحقق دول المجلس ما تصبو إليه من تقدم وازدهار لشعوبها.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من :

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

كما يضم الوفد الرسمي عددا من المسؤولين في الحكومة.

وسيبحث أصحاب الجلالة والسمو عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

كما سيتم بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.