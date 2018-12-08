بإنفاذ القانون وترسيخ المؤسسات نمضي في مكافحة الفساد

مع مشاركة السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام.. فإن الجهود الدؤوبة التي تمضي فيها السلطنة نحو تحقيق هذه الغاية تتمحور حول إنفاذ القانون وترسيخ دولة المؤسسات الأمر الذي يكفل تعزيز النزاهة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع السلطنة وعلى كافة الأصعدة.

فهذا اليوم يوافق التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتصديق عليها، والتي انضمت لها السلطنة في عام 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم (64 /2013) جاءت أكثر شمولية عن الاتفاقيات السابقة كما أنها غطت مجموعة كبيرة من الجرائم ومنها الاختلاس والرشوة والمتاجرة بالنفوذ والإثراء غير المشروع والرشوة في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وغسل العائدات الإجرامية والإخفاء وإعاقة سير العدالة.

كما تتضمن الاتفاقية أحكاما تعنى بكشف ومعاقبة المفسدين وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساعدة التقنية والتعاون الدولي.

ومنذ تكليف مجلس الوزراء لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للقيام بمهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحرص السلطنة على المشاركة في الاستعراضات الدورية للتنفيذ , حيث تهدف هذه الاستعراضات إلى مساعدة الدول الأطراف على التنفيذ والتزود بآليات لتقييم الجهود في منع ومكافحة الفساد، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والناجحة، وتحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية على الصعيد المحلي.

وقد أفضت نتائج الاستعراض إلى إشادات بجهود السلطنة في مكافحة الفساد كما أن الهيكل المكون من مختلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة بالسلطنة تعمل بفعالية وأن سلطات الرقابة وإنفاذ القانون مزودة بقدرٍ وافٍ من الاستقلالية، ويوجد تعاون جيد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد.

المحرر