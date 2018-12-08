إعلان البحوث الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ومناقشة الأولويات .. اليوم

يفتتح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، رئيس مجلس البحث العلمي اليوم حفل انطلاق الملتقى السنوي الخامس للباحثين، وإعلان البحوث الفائزة في الدورة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة العرفان.

ويتضمن برنامج الملتقى السنوي الخامس للباحثين الإعلان عن البحوث الفائزة في النسخة الخامسة من الجائزة الوطنية للبحث العلمي في ستة قطاعات بحثية، وذلك عن أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها (استشاري أو استشاري أول للأطباء فقط)، وكذلك أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)، إلى جانب تكريم أفضل ستة مشاريع بحثية طلابية ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب من مؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وسيتم في نسخة الملتقى السنوي هذا العام مناقشة الأولويات البحثية للقطاعات البحثية الستة بمشاركة واسعة من القطاع الأكاديمي والحكومي والخاص بالإضافة إلى مكتب رؤية عمان 2040، وذلك بما يتواكب مع المستجدات البحثية الحالية، والتطلعات المستقبلية وبما ينسجم مع التوجهات البحثية العالمية.