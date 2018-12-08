مجلسا الدولة والشورى شاركا في الجلسة الإجرائية انتخاب الشامسي نائبا أول لرئيس البرلمان العربي

في المحليات 9 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

شارك مجلسا الدولة والشورى في الجلسة الإجرائية التي عقدها البرلمان العربي امس 8 ديسمبر 2018م وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي أجريت خلالها الانتخابات على منصب رئيس البرلمان ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.

حيث فاز معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي برئاسة البرلمان بالتزكية وذلك للمرة الثانية على التوالي. وتم انتخاب سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، نائبا أول لرئيس البرلمان العربي حيث حصل على أعلى عدد من الاصوات من بين المرشحين التسعة لمنصب نائب الرئيس، فيما انتخب عبدالرحمن محمد علي سعيد من جمهورية السودان نائبا ثانيا، وعادل العسومي من مملكة البحرين نائبا ثالثا، وسعد الجمال من جمهورية مصر العربية نائبا رابعا لرئيس البرلمان العربي.

كما تم إعادة تشكيل اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي لتكون لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي برئاسة د.أحمد المشرقي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة انصاف مايو ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب برئاسة عائشة سمنوه، واللجنة التشريعية والقانونية برئاسة نبيل الاندلسي.

وألقى معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كلمة عقب انتخاب الهيئة الجديدة للبرلمان العربي، أكد فيها على استمرار البرلمان العربي في السعي لتعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساسي يحقق التضامن العربي، وتوحيد وجهات النظر العربية، والعمل على دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيعمل مع الدول العربية ويدعم جهودها في حربها على الارهاب والعمل على صيانة الأمن القومي العربي ودعم الحلول السياسية لمعالجة النزاعات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية، ودعم التكامل العربي في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

عقب ذلك تم تكريم أعضاء مكتب البرلمان العربي المنتهية ولايتهم .إلى ذلك، استأنفت اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي اجتماعاتها وفق تشكيلها الجديد اليوم الأحد وغدا ، فيما يعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد غدا اجتماعا لإقرار جدول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد الثلاثاء 11 ديسمبر2018م .

ويشارك في اجتماعات البرلمان العربي من مجلس الدولة المكرم مسلم بن علي المعشني عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومن مجلس الشورى سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس البرلمان العربي وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية وسعادة الشيخ سالم بن علي الكعبي عضو اللجنة القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.