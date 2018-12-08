الثلاثاء انطلاق سباق اتحاد الهجن بصحم و16 سيارة في انتظار الفائزين بالمراكز الأولى

في الرياضة 9 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

بدعم من اوكسيدنتال عمان

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تواصلا لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، وتعبيرا عن الفرحة الوطنية الكبيرة التي تعيشها السلطنة وتجسيدا للتراث العماني الأصيل المتجذر في عمق التاريخ والحاضر المشرق بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتواصلا لمسيرة السباقات التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن بمختلف ميادين السلطنة، يحتضن ميدان سيح الطيبات بولاية صحم يوم الثلاثاء القادم انطلاقة منافسات السباق العام للهجن الذي ينظمة ويقيمة الاتحاد العماني لسباقات الهجن بدعم من شركة اوكسيدنتال عمان على مدى ثلاثة ايام متتالية لكافة الفئات العمرية للهجن من سن الحجايج إلى الحول والزمول.

وسيشتمل السباق العام على 40 شوطا ورصدت له 16 سيارة و10 خناجر وجوائز نقدية قيمة، حيث ستبدأ المنافسات يوم الثلاثاء وهو اليوم الاول من السباق عبر اشواط مخصصة للحجايج البكار والجعدان موزعة على 17 شوطا ورصدت لها خنجرين و7 سيارات، حيث خصصت جائزة (خنجر) للفائز بالشوط الاول للبكار، كما خصصت جائزة (خنجر) للفائز بالشوط الاول للجعدان، فيما ستكون جوائز المراكز الاولى في الاشواط من الشوط الثالث الى الشوط التاسع سيارات للمراكز الاول، فيما ستكون الاشواط من العاشر إلى السابع عشر جوائز نقدية للمركز الاول إلى العاشر.

اليوم الثاني

اليوم الثاني من فعاليات السباق العام خصص للفئات العمرية (اللقايا واليذاع والثنايا الجعدان والزمول) حيث وزعت الاشواط بواقع 19 شوط منها 11 شوط للقايا البكار والجعدان و6 اشواط لسن اليذاع البكار والجعدان وشوط للجعدان الثنايا وشوط للزمول، حيث رصدت جائزة (خنجر) للفائز بالشوط الاول للبكار اللقايا و(خنجر) للفائز بالمركز الاول بالشوط الثاني والمخصص للجعدان اللقايا، ورصدت 5 سيارات لسن اللقايا للفائزين بالمركز الاول في الاشواط من الثالث الى الشوط السابع، فيما ستكون جوائز المراكز الاول لسن اللقايا لبقية الاشواط نقدية، كما رصدت جائزة (خنجر) للفائز بالمركز الاول بشوط اليذاع البكار الاول، وجائزة (خنجر) للفائز بالشوط الاول للجعدان اليذاع، فيما رصدت سيارتان كجوائز للمركز الاول في الشوطين الثالث والرابع، وبقية الأشواط نقدية.

كما رصدت جائزة (خنجر) للفائز بالمركز الاول بشوط الجعدان الثنايا، وجائزة (خنجر) للفائز بالمركز الاول بشوط (الزمول).

يوم الختام

يوم الختام والذي سيكون تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري مستشار الدولة والذي يصادف يوم الخميس ستكون المنافسات في 4 اشواط للبكار الثنايا والحول، حيث خصص شوطان للثنايا جائزة الشوط الاول (خنجر) للمركز الأول، فيما ستكون جائزة المركز الاول في الشوط الثاني للثنايا (سيارة)، بعدها سيكون التنافس مع الكبار سن الحول، حيث خصصت جائزة (خنجر) للفائز بالمركز الاول بالشوط الاول، فيما خصصت جائزة سيارة للفائز بالمركز الاول في الشوط الثاني.

ويأتي السباق ضمن سلسلة من السباقات التي يقيمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن بدعم من شركة اوكسيدنتال عمان والتي واصلت دعمها وتعاونها مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن وفق اتفاقية دعم وشراكة لهذا الموسم.