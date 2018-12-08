رأي الخليج 365 : القطاعات الاقتصادية والحاجة إلى أفكار إبداعية

في آراء 9 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

ينظر إلى القطاع السياحي على أنه قطاع حيوي ونامٍ ولا يقل أهمية عن بقية القطاعات الأخرى ذات الطبيعة الإنتاجية، وذلك لتعدد مجالاته، فالسياحة اليوم عبارة عن مجموعة من النشاطات والفرص التي يبحث عنها الناس وتتاح لهم من خلال الجهات المعنية بالقطاع السياحي (حكومية وخاصة). فبقدر ما تتعدد هذه الأنشطة والممارسات والمجالات بقدر ما تكون السياحة قادرة على جذب العديد من السياح والزوار، ومضاعفة أعدادهم بصورة مطردة، ومساهمة في الناتج المحلي.

وكما هو معروف، فإن السياحة لها أنواع منها السياحة العلاجية، والرياضية، والتعليمية، والترفيهية، والعملية، وسياحة المغامرات والغوص، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، وغيرها من الأنواع التي تعطي القطاع السياحي أريحية تامة في عملية الإبداع والابتكار، بما تتيحه من آفاق رحبة للأفكار المبدعة بأن تدخل هذا القطاع وتتحول إلى خدمات ونشاطات ملموسة تحقق الهدف والربح للطرفين صاحب الخدمة والنشاط ، وطالبها.

كذلك، وكما هو معروف عن السياحة أيضًا، أن أهميتها تكمن في العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وإسهاماتها الملموسة في الناتج المحلي، وتموضعها المتصدر في ترتيب قطاعات التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، لذلك فهي توصف بأنها صناعة، والصناعة دائمًا مثلما تتطلب العقول والأفكار المبدعة والمبتكرة، والقادرة على استقراء الحاضر واستشراف المستقبل، واستطلاع مطالب محبي السياحة، تتطلب أيضًا أن تأخذ حقها في توفير الإمكانات المالية والأفكار الاقتصادية الذكية المتمكنة من إضافة أشياء جديدة في عالم السياحة.

وليس بخافٍ أن هناك دولًا تمتلك الإمكانات والمقومات السياحية التي تجعل منها قبلة للسياح والزائرين والمهتمين، إلا أن ضعف أو بطء التحرك المطلوب لتثمير هذه المقومات والإمكانات هو دون الطموح، فضلًا عن أنه لا يتناسب مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب التدخل السريع والمعالجة العاجلة لتدارك الإرهاقات التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية كأزمة انهيار أسعار النفط، وتنامي أعداد الباحثين عن عمل بصورة مطردة، وتكدس هذه الأعداد يمثل عبئًا كبيرًا على الحكومات وقدرتها على التفكير السريع لاستيعاب الباحثين عن عمل وخفض أعدادهم، مع أن القطاع السياحي مثل القطاع الصناعي وغيره بما يمتلكه من تنوع فهو قادر على إيجاد فرص كثيرة أمام الباحثين عن عمل.

وبلادنا ـ وهي تتجه إلى تفعيل القطاع السياحي وتثمير إمكاناته ومقوماته ـ تدرك حجم التحديات الماثلة، من حيث أزمة انهيار أسعار النفط، والزيادة المطردة سنويًّا في أعداد الباحثين عن عمل، لذلك يمثل الرهان على القطاع السياحي وغيره من القطاعات الاقتصادية ذات المجالات المتعددة والمتنوعة مخرجًا من الوضع الراهن، والانتقال السريع نحو المعالجة المطلوبة، فقطاعات الاقتصاد والإنتاج بحاجة إلى أفكار وخطط إبداعية.