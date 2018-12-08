الحصان الثراء للخيالة السلطانية وصيفا على مضمار العين الإماراتي

متابعة – حسن البلوشي:

حقق الحصان الثراء للخيالة السلطانية المركز الثاني (بفارق رقبة) في أول مشاركة له على مضمار نادي العين للفروسية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشوط الذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر بقيادة موفقة من الفارس شتوبان مازور بعد منافسة قوية مع الحصان ابهار لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي فاز بالمركز الأول وحقق المركز الثالث الحصان الريف لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

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