1.11% ارتفاعا بمعدل التضخم بالسلطنة خلال نوفمبر الماضي

في الاقتصاد 9 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: ارتفع معدل التضخم بالسلطنة في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 11ر1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضًا بنسبة 06ر0 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018.

ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر نوفمبر 2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام 2017 إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 57ر0 بالمائة والنقل بنسبة 58ر5 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 34ر0 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 04ر0 بالمائة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3ر1 بالمائة ومجموعة التعليم بـ02ر2 بالمائة.

وانخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 83ر0 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 77ر0 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 28ر0 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 53ر3 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 02ر0 بالمائة والتبغ بـ11ر0 بالمائة.

وعلى مستوى المحافظات شهدت محافظة شمال الباطنة أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 99ر1 بالمائة تليها محافظة ظفار بنسبة 86ر1 بالمائة ثم محافظة الداخلية بنسبة 37ر1 بالمائة ومحافظة مسقط بـ77ر0 بالمائة ومحافظة الظاهرة بـ41ر0 بالمائة ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ39ر0 بالمائة فيما انخفض المعدل بمحافظة البريمي بنسبة 01ر0 بالمائة.

وانخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين مقارنة بشهر أكتوبر 2018 بنسبة 06ر0 بالمائة حيث انخفضت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 12ر0 بالمائة والنقل بـ21ر0 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بـ02ر0 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ27ر0 بالمائة وارتفعت أسعار مجموعات والملابس والأحذية بـ36ر0 بالمائة والمطاعم والفنادق بـ04ر0 بالمائة والثقافة والترفيه بـ02ر0 بالمائة واستقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات والصحة والتعليم والتبغ.