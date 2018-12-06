جلالته يتلقى برقية شكر من رئيس المالديف

مسقط ـ العمانية:

تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامـة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهوريـة المالديف، ردًا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة تنصيبه رئيسًا جديدًا للجمهورية. ضمّنها خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته له، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والسعادة، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.

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