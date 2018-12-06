(الخطأ الطبي) توصي بمعاييرَ معتمدةٍ وتطوير إجراءات التقاضي

كتب ـ سالم البوسعيدي:

أوصت ندوة بعنوان(الخطأ الطبي في ميزان العدالة)، التي أقيمت بالمعهد العالي للقضاء بولاية نزوى بمحافظة الداخلية أمس، بضرورة ترسيخِ الوعيِ لدى أفرادِ المجتمعِ، وكذلك العاملين في المجالِ الطبي بحرص الدولةِ الكاملِ على نجاح النظامِ الصحي وحمايةِ المرضى من الأخطاءِ الطبيةِ قدرَ الإمكانِ، ووضعِ معاييرَ ممارسةٍ معتمدةٍ لكل إجراءٍ طبي، وتطوير إجراءاتِ التقاضي في منازعاتِ الأخطاءِ الطبيةِ، والعمل على إنشاءِ دائرةٍ قضائيةٍ متخصصةٍ. وإصدار دليلٍ قضائي يضمُ المبادئَ القضائيةِ الجزائيةِ والمدنيةِ والإداريةِ المتعلقةِ بالأخطاءِ

الطبيةِ للاسترشادِ به من الجهاتِ والأشخاصِ المعنيين ومتابعة التعديلاتِ التشريعيةِ المتعلقةِ بالمجالِ الطبيِ، وإعمامُها على المؤسساتِ الصحيةِ.

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