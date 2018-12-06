كلنا نبني عمان المجد والحضارة

بتضمنها العديد من المناشط المتنوعة والمسابقات والإبداعات الشبابية والملتقيات علمية، تسعى قافلة “كلنا عمان” والتي ستجوب محافظات السلطنة خلال عام 2019 إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية، والتأكيد على التفاف العمانيين صفًّا واحدًا لبناء عمان المجد والحضارة، مع الدعوة إلى مد جسور الإخاء والتواصل.

فهذه القافلة والتي احتفل بتدشينها يوم أمس سترسل للعالم باقة احترام وتقدير وتسامح وسلام، وتصدير نموذج فريد للتعايش، عنوانه الاختلاف لا يعني الخلاف .

وستركز القافلة على التأكيد على قيم المواطنة بين أبناء المجتمع العماني، وتدعيم أواصر التعايش وذلك عبر عدد من الفعاليات التي تتضمن المحاضرات التوعوية، وتنظيم زيارات لمدارس ومستشفيات وجوامع.

وسيتم إبراز الوجه الحضاري للسلطنة وموقعها كواحة أمان وسلام يتعايش تحت ظلها الجميع في علاقات إنسانية يندر وجودها، وذلك بفضل دماثة الخلق وصفاء السريرة التي يتمتع بها الشعب العماني.

وما هذه الفعاليات إلا إبراز لواقع يتحدث عنه كل من زار هذه الأرض الطيبة، وكل من تحدث عن تجربته في السلطنة، حيث يتفقون جميعهم على أن الشعب العماني شعب طيب وخلوق يمتاز بحسن الجيرة وحسن الخلق، وبساطة الحياة والتعامل، مع التحصن الذاتي من السلبيات التي قد تطرأ على المجتمعات، وليكون هدفهم جميعًا هو الاستمرار في بناء عمان المجد والحضارة.

المحرر