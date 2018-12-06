اليوم .. انطلاق بطولة الأندية لاختراق الضاحية للعموم والشباب والناشئين بميدان الهجن العربية بالبشائر

يشهد إقامة سباق مفتوح للبراعم لمسافة 3 كم

تقام عصر اليوم بطولة الأندية لاختراق الضاحية والتي يشرف عليها الاتحاد العماني لألعاب القوى على ميدان الهجن العربية بالبشائر بولاية ادم في تمام الساعة الثالثة عصرا لفئة العموم لمسافة 10 كم وفئة الشباب لمسافة 8 كم وفئة الناشئين لمسافة 6 كم وذلك برعاية سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي امين عام مجلس الشورى بحضور رئيس اتحاد العاب القوى و بعض شيوخ ورشداء محافظة الداخلية وبعض رؤساء الأندية وجمهور من متابعي اللعبة حيث يقام في نهاية البطولة توزيع الجوائز على الفائزين الأوائل في مسابقات الفئات الثلاث العموم والشباب والناشئين .

الابطال الواعدون

ويقام على هامش بطولة اختراق الضاحية ( سباق البشائر للابطال الواعدين لاختراق الضاحية لعام 2018 لمسافة 3 كم لمواليد ( 2005 و2006 و2007 ) والبطولة مفتوحة لجميع البراعم من كل محافظات ومناطق السلطنة حيث رصدت اللجنة المشرفة على السباق جوائز قيمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية وقدرها 300 ريال عماني بالإضافة الى كأس وميدالية ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 250 ريالا عمانيا وكأس وميدالية ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 200 ريال عماني وكأس وميدالية ويحصل الفائز بالمركز الرابع على 150 ريالا عمانيا وميدالية بينما يحصل الفائزون بالمراكز الخامس والسادس والسابع على جائزة مالية وقدرها 100 ريال عماني وميدالية لكل فائز ويحصل الفائزون على المراكز الثامن والتاسع والعاشر على 50 ريالا وميدالية لكل فائز .

مشاركة الاندية

يشرف على تحكيم البطولة حكام معتمدون من الاتحاد العماني لألعاب القوى ويحق لكل ناد المشاركة بفريق واحد لكل فئة سنية (الناشئين / الشباب / العموم)، ويتكون كل فريق من (6) لاعبين وتحسب النتيجة وفقا لترتيب أفضل عدد (4) لاعبين منهم حيث وصل عدد الأندية التي سوف تشارك في البطولة للفئات الثلاث حتى ظهر امس 5 أندية تشارك في فئة العموم و6 أندية لفئة الشباب ومثلها في فئة الناشئين

تحتسب للفريق نتيجة فردية إذا أكمل الفريق بعدد أقل من (4) لاعبين ولا يدخل الفريق ضمن الترتيب النهائي للفرق المشتركة.

يسمح للنادي المشاركة الفردية اذا كان عدد لاعبيه أقل من (4) لاعبين ولا يدخل ضمن الترتيب النهائي للفرق المشاركة.

شروط عامة

في حالة إساءة السلوك بطريقة فردية أو جماعية من اللاعبين أو الإداريين أو المشاهدين قبل وأثناء أو بعد البطولة وذكر ذلك في تقرير الحكام أو رفع به تقرير من القائمين على البطولة وحتى إذا لم يسجل في تقرير الحكام يوقف الفريق أو اللاعب أو الإداري في البطولة حتى تنظر اللجنة المنظمة في أمره وإصدار القرار المناسب.

تقدم الاحتجاجات من قبل إداري النادي المشارك بتوقيعه وختم النادي خلال ساعة من انتهاء البطولة ولا ينظر لأي احتجاج بعد ذلك. يحق للجنة المنظمة أن تبت في الأمور التي لم يرد بها نص في هذه الشروط واتخاذ القرار المناسب. يحق للجنة المنظمة إجراء أية تعديلات لإنجاح البطولة على أن يتم إخطار الأطراف التي يهمها هذه التعديلات ولا تقام البطولة إلا باشتراك عدد (3) أندية فأكثر.

مسافات السباق

حددت اللجنة المشرفة على السباق المسافات المقررة لكل فئة كالتالي لفئة الناشئين (6 كم) لمواليد (2002 /2003 / 2004) و (8 كم ) لفئة الشباب مواليد (2000 – 2001 ) و (10 كم) فئة العموم مواليد 99 فما دون ولتحديد ترتيب الفريق تجمع نقاط افضل عدد (4) متسابقين من الفريق ( وفقا لترتيبهم في السباق).

ويحتل المركز الأول الفريق الحاصل على عدد أقل من النقاط من بين الفرق المشاركة ويحتل المركز الثاني الفريق الذي يليه بعدد النقاط وهكذا بقية المراكز الأخرى في حالة حدوث تعادل في عدد النقاط سواء على المركز الاول أو المراكز الاخرى فأنها تحل لصالح الفريق الذي كان ترتيب متسابقه الرابع(وهو اخر متسابق تحسب له النتيجة) أقرب في الترتيب الى المركز الأول يحق للاعبي كل فئة المشاركة في بطولات الفئة التي تليها(الأكبر).

المكافأة المالية للأندية

يحصل النادي الحاصل على المركز الأول للفئات الثلاث العموم والشباب والناشئين عن كل مسابقة على حده 1500 ريال عماني ويحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ وقدره عن كل فئة 1200 ريال ويحصل المركز الثالث للفئات الثلاث على مبلغ مالي وقدره 800 ريال عماني .

المكافأة المالية الفردية

يحصل الفائز بالمركز الأول للفئات الثلاث العموم والشباب والناشئين على مبلغ مالي وقدره 200 ريال عماني ويحصل الفائز على المركز الثاني للفئات الثلاث على 150 ريالا عمانيا بينما يحصل الفائز على المركز الثالث للفئات الثلاث العموم والشباب والناشئين على مبلغ مالي وقدره 100 ريال عماني .

