40 ورقة علمية تناقش الغدد الصماء والسكري

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الرابع للجمعية العربية للغدد الصماء والسكري للأطفال، بتنظيم من المستشفى السلطاني ممثلاً بالمركز الوطني للغدد الصماء والسكري، ويحاضر في المؤتمر34 محاضرا من داخل وخارج السلطنة على مدار ثلاثة أيام متتالية، يقدمون من خلاله 40 ورقة علمية متعلقة بالغدد الصماء والسكري، سلط المؤتمر الضوء على آخر المستجدات والأبحاث والدراسات الدولية في مجال الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، ومواكبة آخر التطورات العلاجية والتشخيصية والذي من شأنه ينعكس إيجاباً على تعزيز الرعاية التخصصية المقدمة للمرضى، تناولت المحاضرات وأوراق العمل المقدمة عددا من المحاور تمركزت حول مقاومة الأنسولين والنوع الثاني للسكري لدى الأطفال ومراقبة نسبة السكر في الدم مقابل المراقبة الذاتية لجلوكوز الدم وتحديات علاج السكري لدى المراهقين والسمنة الأحادية الجين لدى الأطفال واضطرابات المناعة الذاتية في مرض السكري ومتلازمة النمو المفرط عند الأطفال والبالغين والتدخل الطبي مقابل الجراحي لمرض السمنة عند الأطفال والمراهقين ومرض الغدة النخامية.