تدشين (كلنا عمان)لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد سمات الهوية

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قافلة كلنا عمان بهدف تعزيز روح الوحدة الوطنية والتأكيد على أهميتها، وتهدف قافلة كلنا عمان إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية والتأكيد على التفافنا صفاً واحداً لبناء عمان المجد والحضارة وتأكيداً لسمات هويتنا ودعوة إلى مد جسور الإخاء والتواصل من خلال مناشطها المتضمنة المسابقات والإبداعات الشبابية والملتقيات العلمية في رحلتها الممتدة طيلة عام 2019 لنرسل للعالم باقة احترام وتقدير وحب وتسامح وسلام يذكرنا بها الصديق قبل الأخ والرفيق والقاصي قبل الداني من جبال مسندم الشماء نقطة انطلاقها وحتى جبال ظفار الحب والوئام وتجمع المواطن والمقيم والشقيق والصديق من كل أقطار العالم في قطار واحد نرسم خلالها لوحات مشتركة تنطق بالجمال والكمال وتهتف في صوت واحد الاختلاف لايعني الخلاف لتظل عمان عنوان السلام بين الشعوب على مر الأزمان.كما تضمن حفل التدشين قصيدة شعرية من كلمات الشاعر زاهر بن سعيد السابقي إلقاء يزيد بن عبدالله البلوشي بعدها ألقى المنشد بدر بن ناصر الحارثي نشيدا بمناسبة تدشين قافلة كلنا عمان، كما ألقى المدرب الدولي طلال بن حمد الرواحي كلمة بعنوان علمتني عمان.

جدير بالذكر أن قافلة كلنا عمان التي ستحط رحالها في عدد من محافظات السلطنة تأتي ضمن سلسلة من أنشطة الوزارة التي من خلالها تنشر القيم والمواطنة بين أبناء المجتمع العماني.