جلالة السلطان يهنئ رئيس فنلنـدا

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تضمنت تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الفنلندي الصديق باطراد التـقـدم والازدهار.

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.. ويتلقى برقيتي شكر من رئيسي تركيا وتنزانيا

مسقط ـ العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ردا على برقية جلالته المهنئة له بالذكرى الخامسة والتسعين لإعلان الجمهورية. أعرب فخامته من خلالها عن شكره الجزيل لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته له، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العُماني مزيدا من الرفاه والرخاء ، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الدكتور/ جون ماغوفولي رئيس جمهورية تنـزانيا المتحدة، ردا على برقية جلالته المعزية له في وفاة ضحايا غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا. أعرب فخامته فيها عن شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تعازيه ومواساته الصادقة.

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.. ويعزي أمير الكويت

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة بزة محمد العلي المالك الصباح. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم سموه وكافة ذويها الصبر والسلوان.