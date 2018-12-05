(الصحة): الأمراض (غير المعدية) تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية

حذرت وزارة الصحة من خطورة مؤشرات المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها والتي نفذها مركز الدراسات والبحوث التابع لوزارة الصحة، على 9053 أسرة من المواطنين والمقيمين، ورأت وزارة الصحة في تلك المؤشرات تهديدا للتنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر هذا المسح أكثر شمولية وتوسعا في المشاكل الصحية وعوامل الخطورة للأمراض المزمنة كزيادة الوزن والسمنة المفرطة والسمنة وتم تصنيفها كمرض وليس كعامل لأمراض أخرى، حيث تجاوزت السمنة 66% كذلك ارتفعت نسبة المصابين بالسكري من العام 2008 وحتى 2018 أكثر من 3% وهناك أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا ويعتبر مرض السكري المسبب الأول للفشل الكلوي وهذه الأمور كافة تتطلب ترويجا للصحة عن طريق الوعي الشخصي والمجتمعي كتناول الغذاء الصحي وعدم الإفراط في تناول اللحوم وممارسة النشاط البدني.

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