الموافقة على مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وإقرار قانون تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بمصر

أقر وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بحضور معالي الشيخ محمد بن سعّيد بن سيف الكلباني وزير التنمية الاجتماعية مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن ورفعها والنظر في اعتمادها كوثيقة عربية إلى القمة العربية القادمة بتونس وإعداد تصور حول دعم جمهورية الصومال وزيارتها من جانبهم ودعم النازحين في الدول العربية اجتماعيا وصحيا.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عرض دولة الكويت حول الرؤية الاستراتيجية الموحدة للعمل التطوعي وعرض الإطار الاستراتيجي حول الفقر المتعدد والأبعاد وعرض مشروع قانون النظام الموحد لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة واتخاذ الإجراءات حول الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة العام المقبل والمقترح استضافتها في الجمهورية اللبنانية .

هذا وقد وافق أصحاب المعالي والسعادة وممثلو الدول الأعضاء على مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاجتماعي والصحي بعد الأخذ بملاحظات الدول في الاجتماع المشترك وطلب من القطاع الاجتماعي المعني بإدارتي التنمية والسياسات الاجتماعية والصحية والمساعدات الانسانية والأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب رفع الاستراتيجية إلى القمة العربية في دورتها العادية (الثلاثين) التي ستعقد في تونس في شهر مارس من العام القادم للنظر في اعتمادها كوثيقة عربية ، وسيتم تشكيل لجنة فنية من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن وتوجيه الشكر للجمهورية التونسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهود في إعداد الاستراتيجية العربية لكبار السن بالتنسيق مع القطاع الاجتماعي.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة الجهات المعنية بالحكومة الصومالية لإعداد تصور حول الدعم لجمهورية الصومال وتحديد موعد لزيارتها، أما فيما يتعلق بدعم النازحين في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص فقد تقرر تشكيل لجنة مفتوحة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد تصور حول الدعم الاجتماعي والصحي للنازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين وبالتنسيق مع الدول العربية التي لها نزوح على أن تعرض تلك النتائج على رؤساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب ثم على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورتهم القادمة بمارس 2019.