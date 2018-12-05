2.6 مليون عدد الزوار القادمين إلى السـلطنة بنهاية أكتوبر

1.2 مليون إجمالي عدد نزلاء الفنادق

كتب ـ سامح أمين:

بلغ عدد الزوار القادمين إلى السلطنة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2.6 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق (3 ـ 5) نجوم 1.2 مليون نزيل.

وأوضح تقرير المؤشرات السياحية لشهر أكتوبر 2018 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ـ وبحسب المؤشرات الأولية ـ أن أعلى خمس جنسيات من الزوار القادمين كانت من الخليجيين وبلغ عددهم أكثر 1.2 مليون زائر، والهنود وبلغ عددهم 280.7 ألف زائر، والبريطانيين بعدد 120.6 ألف زائر، فيما بلغ عدد الألمان 103.9 ألف زائر، وأخيرا الجنسية الباكستانية بعدد 73.8 ألف زائر.

وأشار التقرير إلى أن عدد الزوار القادمين إلى السلطنة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 228 ألف زائر وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2017 والبالغ عددهم 219 ألف زائر، واحتل الزوار الخليجيون المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم 90 ألف زائر مشكلين ما نسبته 39.5 بالمائة وجاءت الجنسيات الهندية والبريطانية والألمانية في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي حيث شكلوا ما نسبته 12.5 بالمائة و6.4 بالمائة و3.3 بالمائة خلال شهر أكتوبر.

وأفاد التقرير أن زوار السفن السياحية بلغ 129 ألف زائر حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث كانت أعلى خمس جنسيات من الزوار القادمين من الألمان وبلغ عددهم أكثر 55 ألف زائر، والبريطانيين وبلغ عددهم أكثر من 13 ألف زائر، والإيطاليين بعدد 11.9 ألف زائر، فيما بلغ عدد الأميركان 5.2 ألف زائر، وأخيرا الهولنديين بعدد 4.2 ألف زائر.

وجاء في التقرير أن إجمالي إيرادات الفنادق (3 ـ 5) نجوم وصل إلى 164 مليون ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وبإجمالي عدد نزلاء 1.2 مليون نزيل، فيما بلغت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3 ـ 5) نجوم خلال شهر أكتوبر الماضي 20.8 مليون ريال عماني مقارنة مع 18.9 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 10.3 بالمائة. وأوضح التقرير أن عدد نزلاء تلك الفنادق بلغ 129 ألف نزيل خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع 134 ألف نزيل خلال نفس الفترة من العام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 3.4 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإشغال في الفنادق (3 ـ 5) نجوم خلال شهر أكتوبر الماضي 60.3 بالمائة مقارنة مع 61.3 بالمائة خلال نفس الشهر من العام 2017 بانخفاض وقدره 1.7 بالمائة.