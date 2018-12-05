تكريم مستحق ومشاركة تدعم اقتصاد المعرفة

بتقديمها إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات حظيت المشاريع الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية بأرفع تكريم يمثل تجسيدًا للانفتاح على مستجدات العلم والمعرفة، فيما تعد المشاركة الكثيفة واحتدام التنافس على تعزيز الأداء، وتيسير الخدمات بواسطة التقنية الرقمية داعمًا رئيسيًّا لتوجهات التحول إلى اقتصاد المعرفة.

فهذه الجائزة ومنذ تدشينها في عام2010 عملت على إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية لتؤسس عبر مسيرتها الحافلة معايير معتمدة دوليًّا لتقييم مدى جودة وكفاءة المشاريع التقنية في السلطنة حتى باتت مساراتها بمثابة دليل تسترشد به المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير خدماتها الإلكترونية.

وبالنظر إلى المشاريع الفائزة نجد أنها تقدم إنجازًا ملموسًا في مجال التحول الإلكتروني، سواء عبر تيسير إجراء المعاملات من خلال التطبيقات الذكية أو عبر الإتاحة المعلوماتية التي تمكن المتعامل من الحصول على المعلومة أو البيان الذي يحتاجه.

كما أن التنافس الذي شهدته الجائزة والذي يتمثل في تقدم 64 مشروعًا من مختلف المؤسسات في السلطنة منها 47 مشروعًا حكوميًّا و9 مشاريع من المؤسسات الخاصة، و8 مشاريع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعبر عن حرص المؤسسات المشاركة على تطوير خدماتها الإلكترونية، وإنجاز مشاريع إلكترونية جديدة ومتجددة، ما يعكس حقيقة الدور الذي تقوم به هذه الجائزة في تحفيز المؤسسات على التحول الرقمي الذي يفضي إلى إيجاد بيئة أعمال محفزة تكون المعرفة فيها هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

المحرر