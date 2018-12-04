إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية

“البيئة تفوز بجائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال و” الإعلام” أفضل مؤسسة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني

“القوى العاملة” وشرطة عمان السلطانية تحصدان نصيب الأسد ضمن جوائز جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية

مطارات عمان أفضل خدمة إلكترونية ومنصة إدلال لمشاركة المعرفة وجلوبال كمبيوتر أفضل خدمة إلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كتب ـ يوسف الحبسي:

بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رعى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية احتفال هيئة تقنية المعلومات بتوزيع النسخة السادسة لجائزة السلطان قابوس للخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2018م وذلك في القاعة الكبرى للمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.

وقد حصدت كل من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية على نصيب الأسد من الجوائز، حيث توجت وزارة القوى العاملة بجائزة عن مشروع بلاغ ضمن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة للجمهور وجائزة أخرى عن مشروع شارك في فئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية، كما فازت الوزارة بجائزة ثالثة عن مشروع بيانات كأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة

وفازت شرطة عمان السلطانية بجائزتين الأولى عن تطبيق شرطة عمان السلطانية الذكي ضمن فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي. أما الجائزة الثانية فكانت عن مشروع بيان ضمن فئة أفضل مشروع حكومي تكاملي.

كما وفازت وزارة البيئة والشؤون المناخية بجائزة عن الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال ضمن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال وحصدت وزارة الإعلام الجائزة كأفضل مؤسسة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني.

وضمن مشاريع القطاع الخاص تم تتويج مطارات عمان عن مشروع خدمات بيانات المطار الإلكترونية عن فئة أفضل خدمة إلكترونية في القطاع الخاص، وتم حجب جائزة فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص لعدم استيفاء المعايير المطلوبة.

وضمن مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فازت كل من (منصة إدلال لمشاركة المعرفة عن منصة إدلال) و(جلوبال كمبيوتر عن مشروع سحارة الشامل) كأفضل خدمة إلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تنافست 64 مشروعاً على الجائزة هذا العام من مختلف المؤسسات في السلطنة، منها 47 مشروعاً حكومياً، و9 مشاريع من المؤسسات الخاصة، و8 مشاريع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تقدم ملحوظ

وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي: ” لا شك أن تقنية المعلومات والاتصالات تعتبر المحرك الأساسي لعجلة التنمية في القرن الواحد والعشرين، وأن تخصيص جائزة كل سنتين تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ يعد تجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة لموضوع التحول الرقمي، وقد أدى هذا الاهتمام إلى تقدم ملحوظ في مجال الخدمات الالكترونية وتبسيط الإجراءات وسرعة وجودة الخدمات الحكومية”.

وأكد معاليه إلى أن هناك خطة وطنية معتمدة للتحول الرقمي تشمل كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص بما يُمكن من الانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة ويرتكز على تقنية المعلومات والخدمات الرقمية وتوفير بيئة أعمال محفزة.

وبارك معاليه في ختام تصريحه لكافة القائمين على المشاريع الفائزة تشرفهم بنيل هذه الجائزة، كما ندعوهم للاستمرار في تعزيز المهارات في التعامل مع هذا المجال وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية، ونتمنى للمشاريع والمؤسسات التي لم يحالفها الحظ للفوز في هذه النسخة التوفيق في النسخ القادمة وبالتأكيد فإن جهودهم محل تقدير”.

عمان الرقمية

وكان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات قد افتتح الحفل بكلمة أكد فيها على أن الجائزة سعت منذ تدشينها في عام 2010 إلى إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية، وتكريم المشاريع التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، وقد أسست الجائزة عبر مسيرتها الحافلة معايير معتمدة دولياً لتقييم مدى جودة وكفاءة المشاريع التقنية في السلطنة، وبالتالي شكّلت مسارات نحو الإجادة تسترشد بها المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير خدماتها الإلكترونية، وتحقيق الكفاءة والجودة وفق أعلى المعايير الدولية، ولقد لمسنا ولله الحمد حرص المؤسسات المشاركة على تطوير خدماتها الإلكترونية، وإنجاز مشاريع إلكترونية جديدة ومتجددة، مما يعكس حقيقة الدور الذي تلعبه هذه الجائزة في تحفيز المؤسسات على التحول الرقمي”.

تطور الخدمات الالكترونية

وأضاف معاليه: ” يشهد على تطور الخدمات الإلكترونية في السلطنة التقدم الذي أحرزته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث حلت السلطنة في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر الخدمات الالكترونية في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018، وحصلت السلطنة على المركز الثالث والأربعين عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية متقدمة بثلاثة وثلاثين مركزا عن ترتيبها في عام 2016 ، كما احتلت السلطنة المرتبة الرابعة دولياً والأولى عربياً في مجال جاهزية الأمن السيبراني، كما حصلت على عشرين جائزة على المستوى الخليجي، وعلى تسع عشرة جائزة على المستوى الدولي في مجال الحكومة الإلكترونية”.

معايير دولية

تم اختيار المحكمين الدوليين بناءً على الكفاءة العالية، والخبرة الكبيرة التي يحظون بها سواء في تحكيم الجوائز الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية أو في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية، وفي هذا العام ضمت لجنة تحكيم الجائزة 11محكماً، وعلى مدار 5 أيام من التقييم قامت اللجنة بشكلٍ مستقلٍ، وبناءً على المعايير المعتمدة للجائزة في مختلف فئاتها، باختيار المشاريع الفائزة من بين 64 مشروعاً تنافسوا على الجائزة من مختلف المؤسسات في السلطنة، وقد أبدى المحكمون رضاهم عن مستوى المشاريع المتنافسة وخاصةً عن مدى استجابتها للتوجه الذي تدعمه هيئة تقنية المعلومات لتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية من خلال منصة التكامل المركزية.

10 فئات

وتضمنت الجائزة هذا العام التنافس في 10 فئات، بعدما تم استحداث 3 فئات جديدة للجوائز؛ منها فئتان جديدتان للمؤسسات الحكومية هما: فئة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة، وفئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي، كما تم استحداث فئة جديدة لمؤسسات القطاع الخاص وهي فئة: أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص.

ضيف الشرف

وقد استضافت الجائزة هذا العام الباحث الجزائري د. بلقاسم حبه وهو باحث عالمي في التقنية الدقيقة والانترنت حيث حاز الدكتور بلقاسم حبّه على 489 براءة اختراع أميركية، إضافة إلى أكثر من 1400 براءة وطلبات اختراع عالميًا، لذا أُدرِج ضمن أفضل 100 مخترع في العالم عام 2017م، كما حصل على جوائز وتكريم في العديد من المحافل الدولية.