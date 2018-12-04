“عمان فـي الخرائط التاريخية” .. الاثنين

كتب ـ خميس السلطي:

يحتضن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، “معرض عمان في الخرائط التاريخية والعالمية”، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الـ 10، وحتى الـ14من ديسمبر الجاري، حيث يتضمن المعرض 90 خريطة تؤكد عظمة عمان التاريخية وحضورها المشرف بين الشعوب القديمة في شبه الجزيرة العربية والعالم.

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