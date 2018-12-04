الاحتفال بالذكرى الـ 35 لتنصيب جلالته كشافا أعظم

احتفلت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالذكرى الـ35لتنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كشافا أعظم للسلطنة.

وقدم عدد من وحدات الكشافة والمرشدات من مختلف المراحل أوبريت “الكشاف الأعظم” عبروا من خلاله عن عمق حبهم وولائهم لقائد المسيرة الظافرة مولانا حضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ الكشاف الأعظم للسلطنة، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، ثم قدم عرض مرئي جسد تاريخ ونشأة الحركة الكشفية والإرشادية.

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