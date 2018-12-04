مصفاة الدقم: 7 اتفاقيات تمويل بـ4.6 مليار دولار

في الأولى 5 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

كتب ـ عبدالله الشريقي:

احتفلت مصفاة الدقم أمس بالتوقيع على اتفاقيات إغلاق عملية تمويل

المشروع، وذلك بفندق انتركونتيننتال مسقط. بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس المحافظين في البنك المركزي العماني ومعالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.يتضمن قرض تمويل المشروع الذي يصل إلى 4.6 مليار دولار أميركي 7 اتفاقيات تمويل مع عدد من مؤسسات التمويل التجارية محلية وعالمية بقرض قدره (1.43 مليار دولار أميركي) من مؤسسات تمويل كويتية، ومؤسسات التمويل التجارية المحلية قدمت قرضا يبلغ (490 مليون دولار أميركي)، كما ساهمت مؤسسات التمويل الإسلامية بقرض قيمته890 مليون دولار أميركي، ووكالات تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) بقرض وقدره 700مليون دولار أميركي، والإسبانية (CESCE) بقرض وقدره 500 مليون دولار أميركي)، والكورية الجنوبية (K-EXIM) بقرض وقدره 600 مليون دولار أميركي. وقد لعبت البنوك المحلية والإقليمية بالسلطنة ودولة الكويت دورا كبيرا في تمويل المشروع، حيث بلغت حصتها 43 بالمائة من إجمالي قروض المشروع.

وتتضمن عمليات تمويل المشروع قروضا من مؤسسات تمويل عالمية كبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك كريدي أجريكول للاستثمار وبنك كي أف دبليوآيبيكس وسوسايتي جنرال وبنك سوميتومو ميتوسي وبنك مسقط وبنك بوبيان وبانكو سانتاندير وبنك طوكيو- ميتسوبيشي يو أف جي ، وبي إن بي باريباس والبنك التجاري الكويتي وآي سي بي سي وبنك ظفار وبنك قطر الوطني وابريكورب وناتيكسيز وبنك ستاندرد تشارترد والبنك الوطني العماني وبنك وربة وبنك كوريا للتنمية وكريدت سويز واتش إس بي سي وانتيسا ساو باولو ويو بي آي بانكا والبنك الأهلي المتحد (الكويت) وبنك صحار والبنك الأهلي.

وقد تمت الاستعانة بعدد من المؤسسات المتخصصة لدعم خطة تمويل المشروع ، منها مؤسسة كريدت أجريكول، وإنفستمينت بنك كمستشارين ماليين لمشروع مصفاة الدقم. بالإضافة إلى ذلك تم تعيين شركة ألين وأوفيري كمستشار قانوني للمشروع، وشركة لاثام وواتكنز كمستشار قانوني للمؤسسات الممولة للمشروع.

وقال نبيل بورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية ورئيس مجلس إدارة مصفاة الدقم: يعكس هذا الإنجاز قوة ومتانة الاقتصادين العماني والكويتي لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.كما يبين هذا الإنجاز مدى ثقة مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين على مدى التاريخ.

وأضاف بورسلي: تهدف رؤيتنا المستقبلية إلى تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية ودفع البلدين إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار لتحقيق النمو الاقتصادي بشكل متوازن.

من جهته صرح المهندس هلال بن علي الخروصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم قائلا: يمثل هذا الحدث اليوم علامة فارقة في مسيرة المشروع، إذ يعكس الثقة التي وضعتها المؤسسات المالية على أهمية المشروع الاستراتيجية والذي بلا شك سيكون محركاً اقتصادياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”.

وأضاف الخروصي: سيفتح مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية مجالات وآفاقا أوسع لتطوير العديد من الصناعات التحويلية الجديدة، والمساهمة في توفير فرص العمل من خلالها.

بدوره قال المهندس خالد المشيلح نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية لتطوير الأعمال ومشاريع الشراكة: كانت مشاركات البنوك الكويتية في عملية تمويل المشروع متميزة، حيث شاركت بشكل فعال وبنسبة 32% من نسبة القروض نظرا لأهمية المشروع وما تمثله هذه الشراكة من أهميه لكل من البلدين الشقيقين إضافة إلى تماشي المشروع مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد 2040. كما يمثل هذا المشروع فرصة عظيمة لإشراك العمالة الكويتية الماهرة في مختلف الدرجات في الشراكات الاستثمارية خارج دولة الكويت.

من جانبه قال مبارك النعماني، الرئيس المالي لشركة مصفاة الدقم: لا تعتبر عملية تمويل المشروع متعددة المصادر والتي تصل إلى 4.6 مليار دولار أميركي الأضخم في تاريخ السلطنة فحسب، وإنما تضمنت أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السلطنة والتي ستوفرها مجموعة من المصارف التمويل الإسلامية.

وأضاف النعماني: تم توفير هذا التمويل من 29 مؤسسة تمويل مرموقة من13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى، وتمثل قيمة القرض المقدرة بـ 56% من إجمالي التمويل المطلوب للمشروع ، حيث إن70 بالمائة من القروض تم الحصول عليها من قبل البنوك التجارية بدون ضمانات من مؤسسات تمويل الصادرات، الأمر الذي يعكس ثقة الممولين العالميين والإقليميين والمحليين بالأداء الاقتصادي للسلطنة، كما يعكس نيل ثقة المستثمرين بنجاح المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مصفاة الدقم تتكون من عدد من المرافق التي تتضمن وحدات المعالجة الرئيسية ومرافق البنية الأساسية كمبنى مكاتب الشركة ومرافق التخزين التي تشمل صهاريج لتخزين النفط الخام بمنطقة رأس مركز وخط أنابيب لنقل النفط الخام للمصفاة بطول 80 كيلومترا ورصيف تصدير بميناء الدقم.

كما صممت المصفاة لمعالجة النفط الخام لإنتاج شريحة واسعة من المشتقات النفطية، بوحدات تكسير وتفحيم هيدروكربونية تستخدم تقنيات متطورة وذات جدوى اقتصادية عالية، مدعومة بتقنيات متقدمة ومرخصة من مؤسسات عالمية. وقد تم إسناد عقود الهندسة والإنشاءات والمشتريات لشركات عالمية مرموقة.وقد أصدرت إشعارات البدء في تنفيذ المشروع للشركات المتعاقدة في شهر يونيو الماضي.

وبهدف إنشاء مصفاة وقود بمستوى عالمي، يطمح مشروع مصفاة الدقم إلى أن يكون حافزا للنمو الاقتصادي، وأن يساهم بشكل فاعل في تحقيق الرخاء والازدهار للسلطنة في المستقبل بإذن الله تعالى.

وباكتمال مشروع مصفاة الدقم، ستصل طاقتها التكريرية إلى 230 ألف برميل في اليوم لمختلف أنواع النفط الخام ، حيث سيكون الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال من المنتجات الرئيسية للمصفاة. وبموقعها الحيوي في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، ستعمل مصفاة الدقم كمحرك أساسي لنمو المنطقة، وذلك من خلال توفير الفرص الاستثمارية للمشاريع الجديدة في المنطقة، والتي ستتداخل بشكل مباشر وغير مباشر مع عمل المصفاة.