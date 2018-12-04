(الموارد المحلية) و(كثيفة رأس المال) و(المعرفة) ضمن الاسـتراتيجية الصناعية 2040

تتضمن الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونموه، ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع 3 مجالات رئيسية واعدة وهي القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية مثل : قطاع المصافي والبتروكيماويات (قطاع النفط والغاز) وصناعات الطابوق والاسمنت والرخام والجبس ومنتجات البناء وغيرها من المعادن (قطاع التعدين) وصناعات منتجات المخابز والبسكويت والألبان واللحوم وغيرها (قطاع الغذاء)أما المجال الثاني فيركز على القطاعات كثيفة رأس المال مثل صناعة المعدات والآلات الكهربائية والكابلات والموصلات الكهربائية والأثاث وصناعة المضخات والصمامات والمكثفات وصناعات إصلاح وبناء السفن وبناء أجزاء المقطورات وشبه المقطورات، فيما سيكون المجال الثالث في القطاعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والتجميل وألواح الطاقة الشمسية وقطاع إعادة التدوير وصناعة الغذاء الصحي.

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