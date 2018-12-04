3 مليارات دولار عوائد متوقعة من دمج (النفط العُمانية) و(أوربك)

كتب ـ سامح أمين:

قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الهدف من دمج شركتي(النفط العمانية) و(النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية(أوربك) هو تحقيق عملية التكامل بين الشركات الحكومية وتقليل التكاليف وتعظيم

العائد، حيث إن العوائد المتوقع تحصيلها من هذا الدمج قد يصل إلى حدود3 مليارات دولار أميركي على مدى فترة تطبيق هذه الخطوة.

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