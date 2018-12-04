اليوم انطلاق بطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي

تنطلق مساء اليوم بطولة كأس جلالة السلطان قابوس المعظم للهوكي الـ 48 لعام 2018م بمشاركة ثمانية أندية أهلي سداب والسيب ومسقط والسلام وصحار وظفار والنصر وصلالة. ووزعت الأندية المشاركة في مجموعتين ضمت الأولى أندية السيب وأهلي سداب وظفار والسلام فيما ضمت المجموعة الثانية مسقط وصلالة والنصر وصحار وستقام في اليوم الافتتاحي مباراتان تجمع الأولى السيب وأهلي سداب في الساعة السادسة مساء والمباراة الثانية تجمع بين السلام وظفار في الساعة الثامنة مساء وستلعب جميع المباريات على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وستختتم أدوار المجموعات في العاشر من الشهر الجاري تنطلق بعدها مباشرة مباريات الدور نصف النهائي. وستخوض كافة الأندية المباريات في المجموعة وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن تلعب مباريات نصف النهائي بنظام المقص من دورين، يتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى المباراة الختامية على لقب البطولة، فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد الثالث والرابع. وقال سالم بن غريب القرطوبي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العماني للهوكي ” تعتبر البطولة هذا العام مثيرة منذ انطلاقتها، حيث تقام البطولة بنظام المجموعتين من قرعة مطلقة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي وهو ما يجعل كافة المباريات قوية منذ الانطلاقة، كما أن جميع الأندية ستخوض البطولة باللاعبين الأجانب منذ الانطلاقة حرصًا على التأهل لنصف النهائي” وستختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان.