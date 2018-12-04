1.90% ارتفاعا بسوق مسقط

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية جلسته الاسبوعية الثالثة عند مستوى 4534 نقطة مقارنة مع الاغلاق السابق 4450 نقطة، مرتفعا بمقدار 84.44 نقطة أي ما نسبته 1.90%.

وشهد القطاع المالي ارتفاعا بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 7103 نقاط، وارتفع القطاع الصناعي بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، كما ارتفع مؤشر السوق الشرعي فارتفع بنسبة 0.94%، حيث بلغت قيمة التداولات في الجلسة 3.509 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 44.4% مقارنة مع آخر جلسة تداول، كما أن قيمة شراء غير العمانيين بلغت 661 ألف ريال عماني، وخلال جلسة أمس تم تداول 39 شركة، ارتفعت 20 شركة وتراجعت 4 شركات.

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