«مبصرون بالإرادة» فعالية اجتماعية بالرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري: نظم فريق الطيخة الرياضي الثقافي التابع لنادي الرستاق الرياضي بالتعاون مع فريق نيازك العطاء وجمعية النور للمكفوفين مؤخرا فعالية اجتماعية تحت شعار (مبصرون بالإرادة) وذلك بقاعة الأوركيدا بولاية الرستاق. أقيمت الفعالية على فترتين الفترة الصباحية تضمنت حلقة عمل تدريبية حول (استخدام طريقة برايل للقراءة للمكفوفين) بمشاركة فاعلة من مختلف شرائح المجتمع، كما تم تنظيم تجربة عملية شارك بها عدد من المهتمين من أبناء المجتمع لتجربة (الأكل في الظلام) كمحاكاة لحياة كفيف في نشاط من أنشطة الحياة اليومية. وخلال الفترة المسائية أقيم حفل اختتام الفعالية تحت رعاية المحامي جهاد بن عبدالله الطائي بحضور سعادة زايد بن خلفان العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق وعدد من الشيوخ والأعيان وأهالي الولاية. اشتمل الحفل على كلمة ألقاها أحد المبصرين بالإرادة، ثم تابع الحضور عرضاً مرئياً يرصد بعضاً من مواهب المكفوفين (المبصرون بالارادة)، كما قدمت قصائد شعرية ولوحات إنشادية متنوعة ومسرحية قصيرة من إعداد جمعية النور للمكفوفين. وفي نهاية الاحتفال قام راعي المناسبة بتكريم المساهمين والمشاركين والداعمين للفعالية.