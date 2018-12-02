بأكاديمية إلكترونية .. (تطوير الكفاءات) يواكب التوجه نحو الثورة الصناعية الرابعة

يمضي معهد تطوير الكفاءات الذي دشنه ديوان البلاط السلطاني في عام 2013م بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تطوير أعماله بما يتوافق مع التوجه العام نحو الثورة الصناعية الرابعة، والمهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين؛ حيث سيتم توطين منصة إلكترونية خاصة لإنشاء ما يعرف بالأكاديمية الإلكترونية، والتي ستشمل في مرحلتها الأولى محتوى حديثًا للمهارات القيادية والتحول الرقمي، وسيتم تعريب محتوى بعض البرامج الجديدة وهو ما يعد سبقًا لمعهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني؛ نظرًا لحداثة هذا الأمر في العالم، وعدم وجود محتوى باللغة العربية متقدم ومتعمق يتناوله بالإضافة إلى ذلك، فإن الأكاديمية ستفتح بابًا جديدًا لمنتسبي ديوان البلاط السلطاني للنهل من المعارف الحديثة.