(الوزراء) يثمن المشاعر الصادقة واحتفالات المواطنين بالعيد الوطني .. ويهنئ الشعب الإماراتي

مسقط ـ العمانية: أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا فيما يلي نصه:

” إن مجلس الوزراء ليعرب عن الشكر والتقدير لكافة المواطنين لما عبروا عنه من مشاعر صادقة واحتفالات عمت جميع أرجاء السلطنة بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد ، تعبيرا منهم عما يكنه أبناء هذا البلد الأوفياء من حب وولاء وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لما حققه لعُمان من منجزات حضارية في هذا العهد الزاهر والميمون.

وبهذه المناسبة المجيدة للسلطنة فإن مجلس الوزراء ليعرب عن كل الامتنان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة لما عبرت عنه من أخلص التهاني والأمنيات الطيبة للسلطنة عكست عمق روابط الأخوة والصداقة.

وبمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فإن مجلس الوزراء ليعرب عن تهاني السلطنة الأخوية لشعب الإمارات الشقيق، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار.

وقد أعرب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عن أطيب التمنيات لدول مجلس التعاون الخليجي والشكر لما عبروا عنه من مشاعر طيبة تجاه السلطنة داعيا المولى عز وجل أن يجمع الشمل ويحقق لدول المجلس المزيد من التآخي تحقيقا لتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل يسود فيه الاستقرار والرخاء”.