بتكليف من المقام السامي .. اليوم شبيب بن تيمور يرعى سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية بنزوى

بتكليفٍ من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ يرعى صاحب السمو السيد شبيب بن تيمور آل سعيد عصر اليوم سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية والذي سيقام هذا العام على مضمار طيمسا بولاية نزوى بتنظيمٍ من شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالخيالة السلطانية.

وسيشتمل السباق على خمسة أشواط خُصصت للخيول العربية الأصيلة، منها شوط (حصن الشموخ) الذي سيتنافس فيه الفرسان للتشرف بنيل كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه، كما سيتخلل السباق عدد من عروض الفروسية.

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