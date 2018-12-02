اللجنة الاقتصادية الموسعة بـ(الدولة) تناقش الميزانية العامة

ناقشت اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الدولة أمس، في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس، مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2019م وتقرير مجلس الشورى حوله.

واطلعت اللجنة المكونة من المكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال اجتماعها على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها موازنة العام المالي 2019م والجوانب المرتبطة بالمشروع ومنها الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق، متطرقة إلى مجموعة من الجوانب الاقتصادية والمالية، وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالمركز المالي للسلطنة للعام 2019م.

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