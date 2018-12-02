لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة تبحث تطوير الدراما العمانية

تم استضافة مسؤولين من قطاعات متعددة ذات صلة بالواقع الفني

مسقط ـ الخليج 365:

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس، عددا من المسؤولين بوزارات الشؤون الرياضية، والتنمية الاجتماعية، والتراث والثقافة وجامعة السلطان قابوس، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول “دور الدراما العمانية في المجتمع.. المسرح أنموذجا”.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم محمد بن حمد المسروري نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، جهود هذه الجهات لدعم العمل المسرحي.

حيث ناقشت اللجنة مع مدير دائرة المسرح والسينما بوزارة التراث والثقافة رؤية الوزارة للمسرح، والمعوقات التي أدت الى تراجع مشهد المسرح العماني، ودعم الوزارة للفرق المسرحية والمراكز الثقافية في السلطنة. فيما ناقشت اللجنة مع مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، التراخيص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لدعم العمل المسرحي.

وتطرقت اللجنة خلال استضافتها لمسؤولي وزارة الشؤون الرياضية إلى مناقشة دور الأندية الرياضية والثقافية في تعزيز العمل الثقافي والمسرحي في السلطنة، وطرق دعم الجهات المتخصصة للنشاط المسرحي، وأثر المهرجانات والمسابقات في مجال المسرح والدراما على مسيرة المسرح. واستعرضت اللجنة مع مسؤولي جامعة السلطان قابوس، دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وتنشيط العمل المسرحي، والتركيز على البحوث والدراسات في مجال المسرح والدراما العمانية، وتأثير إيقاف القبول في قسم المسرح على إعداد الكوادر العمانية. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التوصيات التي تم استخلاصها من استضافتها السابقة لمسؤولي الجمعية العمانية للمسرح، والفرق المسرحية الأهلية بالإضافة إلى كتاب النص المسرحي. وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.