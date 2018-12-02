رأي الخليج 365 : تطوير الكفاءات واقتصاد المعرفة

في آراء 3 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

لايتأتى حشد الطاقات والكوادر البشرية في أي قطاع خدمي أو إنتاجي دون وجود المهارات والمعارف والخبرات اللازمة، ولا يعطي مردوده دون وجود عملية التطوير للكوادر البشرية التي تعرف بالإنماء المهني، واستغلال التقنيات الحديثة، للقدرة على التحول السريع نحو نتاجات العصر ومخترعاته وإبداعاته، ومواكبة تحدياته بالجاهزية المسبقة.

فدينامية العمل وتطوره داخل أي مؤسسة لا ترتبط بالكم في الكادر البشري والأجهزة والأدوات، وإنما ترتبط بنجاح المؤسسة في تنظيم الكادر الوظيفي وتوزيع مهامه وأعماله، بحيث يصبح كل فرد داخلها لديه مسؤولياته ومهامه يجب أن يؤديها بالصورة الصحيحة والمطلوبة، ووفق أعلى معايير الجودة التي تحقق نجاح المؤسسة في أداء رسالتها، وتقديم خدماتها إلى طالبيها، وتكسب رضاهم، على أن يتعدى ذلك التنظيم إلى أهمية تنمية قدراتهم وإيجاد البيئة الملائمة، وتحسين مستواهم المعرفي ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم، وهو ما يمثل رافعة حقيقية لتمكين الموارد البشرية داخل المؤسسة من إحراز النتائج وتحقيق الأهداف التي تضعها.

لا تزال الموارد البشرية تحتل صدارة اهتمامات الدول؛ لكونها الباعث الحقيقي للنهضة التنموية الشاملة، كما أنها أحد أهم معايير قياس تقدم الدول، لما تلعبه الموارد البشرية من دور مهم وحيوي في جميع قطاعات العمل والإنتاج، فهي تعد دعائم التنمية والبناء.

هذه الحقيقة ظلت حاضرة ولا تزال في جميع منطلقات التنمية الشاملة في بلادنا، حيث كانت النظرة المتبصرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من الوهلة الأولى نحو الموارد البشرية التي حرص جلالته على أهمية تقديم برامج التعليم والتدريب والتأهيل إليها، وإحاطتها بالعناية والرعاية والدعم، لأنها الأقدر على تحقيق رهان العطاء والنجاح، وعلى قيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد.

ويأتي معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني إحدى الواجهات لمستوى الجهود المبذولة لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءاتها وكفاياتها الوظيفية، حيث جاء إطلاق الأكاديمية الإلكترونية للمعهد وبمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعبيرًا عن الحاجة لتوسيع المستوى الفكري والمعرفي والمهاري، ودليلًا على الاهتمام الكبير الذي يحظى به العاملون في المؤسسات الحكومية ومن بينها ديوان البلاط السلطاني لتنمية قدراتهم وتوفير البيئة المناسبة للعطاء والإنتاج، وكما أوضح معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، فإن منطلقات عمل معهد تطوير الكفاءات مؤسسة على الرؤية السديدة لجلالة سلطان البلاد المعظم ـ أيده الله ـ بأن البناء والتطوير هما عمليتان مستمرتان تستدعيان مواصلة المسيرة بوتيرة متناغمة، وعدم التوقف عند أي إنجاز تحقق، وإنما الانطلاق منه لتطلعات أرحب نحو اقتصاد المعرفة وآفاق المستقبل؛ حيث سيركز المعهد على تطوير القيادات التنفيذية الحالية، واكتشاف القيادات المستقبلية بديوان البلاط السلطاني وإعدادها.

وما من شك أن دور المعهد بأكاديميته الجديدة الإلكترونية لن يقتصر على موظفي ديوان البلاط السلطاني، بل سيعمل على استقطاب الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية الأخرى، وصقل معارفهم وخبراتهم، بما يمتلكه من مميزات كالتوجه العام نحو الثورة الصناعية الرابعة، والمهارات المطلوبة للقرن الحادي والعشرين والتحول الرقمي؛ حيث سيتم توطين منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية الإلكترونية، وسيتم تعريب محتوى بعض البرامج الجديدة التي تتناسب وتوجهات المعهد وأكاديميته الجديدة، وتطلعات العاملين.