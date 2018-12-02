اليمن: قوات هادي تعلن إسقاط طائرة مسيرة لأنصار الله بمأرب

في السياسة 3 ديسمبر,2018 نسخة للطباعة

صنعاء ـ وكالات: أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في سماء محافظة مأرب، شرقي اليمن. وأوضح موقع وزارة الدفاع اليمنية (سبتمر نت)، أن أفراد الجيش في المنطقة العسكرية الثالثة، تمكنوا من إسقاط الطائرة التي كانت تحمل متفجرات ، قبل أن تصل الى هدفها. وأضاف الموقع أن” الحوثيين، كانوا يسعون إلى استهداف أحد مواقع الجيش الوطني في المحافظة، بهذه الطائرة”. وفي سياق آخر، أفاد الموقع ذاته، أن قوات الجيش، حررت عددا من التلال الجبلية، في منطقة الكبار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن، عقب مواجهات خاضتها مع مسلحي أنصار الله. وأوضح الموقع أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الحوثي، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لهم. وذكر أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تعزيزات لانصار الله جنوب المنطقة ذاتها، ما أدى الى تدمير طاقمين (دوريتين) ومصرع وإصابة من كان على متنهما. إلى ذلك، قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة لانصار الله، أن مسلحي الجماعة، كسروا زحفا واسعا للجيش السعودي وحلفائه على موقع الشبكة في منطقة نجران على الحدود اليمنية السعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين. وتأتي هذه التطورات عقب دعوات أممية ودولية متكررة لأطراف الصراع في اليمن، بضرورة وقف إطلاق النار من أجل التمهيد لانعقاد المشاورات المقرر انطلاقها خلال هذا الشهر في السويد. وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق موافقتها المشاركة في هذه المشاورات، في حين لم يعلن الحوثيون موقفا رسميا واضحا حول ذلك حتى اليوم. وأعلنت القوات اليمنية الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي ، السيطرة على مباني ومقر للقوات البحرية التابعة لجماعة أنصار الله في مدينة الحديدة غربي اليمن. ذكرت ذلك وكالة “2 ديسمبر” الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية (حراس الجمهورية) التي يقودها العميد الركن طارق صالح ، نجل شقيق الرئيس الراحل على عبد الله صالح. وقالت: “إن وحدة من كتائب المهام الخاصة نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة ، إحداها كانت تتخذها الميليشيا الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية”. وأضافت: “العملية النوعية جاءت بعد قيام جماعة انصار الله بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفها الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم”. وتابعت: “القوات عثرت في المقر على طوربيد وألغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء أنصار الله في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية”. من جهة أخرى، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم أنصار الله إن مقاتليها أحبطوا زحفا للقوات الحكومية غرب مديرية التحيتا الواقعة جنوب الحديدة، وكبدوها خسائر في الأرواح والعتاد. وأشارت إلى إعطاب آلية عسكرية في كمين بعبوة ناسفة غرب التحيتا ومصرع وإصابة طاقمها.