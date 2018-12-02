رسالة سلام تحافظ على الموروث البحري

منذ انطلاق نسختها الأولى في عام 2011 تمضي جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي في رسالتها لنشر السلام بين الشعوب مع تواصل الدور العماني في الحفاظ على الموروث البحري من خلال دعم جهود التدريب خاصة بين فئة الشباب.

فالجائزة التي تم تسليمها في الحفل الختامي للمؤتمر السنوي للإبحار الشراعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للتدريب على الإبحار الشراعي والذي عقدت فعالياته بمدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي وحتى الثاني من ديسمبر الحالي آلت إلى سفينة (سكونرتان يلاند) من مملكة الدنمارك، وذلك نظير الجهود الحثيثة التي قدمها طاقم السفينة في احتضانهم لمجموعة من الشباب الذين يعانون من بعض المشاكل الاجتماعية والقانونية، مما أسهم في تغيير نمط حياتهم بشكل إيجابي، بالإضافة لتدريب الشباب على الإبحار الشراعي من خلال السفن الشراعية عن طريق مؤسستهم التي تأسست في عام 1997م، وتضم أكثر من (80)طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 25 عاما.

ومما يؤكد على الدور الذي تقوم به الجائزة ـ التي تعد الأرفع في مجال الإبحار الشراعي ـ في الحفاظ على الموروث البحري هو حجم المنافسة التي شهدتها النسخة الثامنة، حيث تنافس على شرف الفوز بها عدد من المنظمات البحرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالإبحار الشراعي العالمي.

كما أن هذه الجائزة تعكس الاهتمام السامي بدعم الفئات الشبابية وذوي الإعاقة الذين يمارسون رياضة الإبحار الشراعي وما ينسحب عن ذلك من نشر السلام والتعايش بين شعوب العالم.

ويبقى الموروث الحضاري العماني والذي تراكم عبر دور ريادي لعبته السلطنة على مر العصور منطلقا لتعزيز أواصر المحبة والصداقة بين شعوب العالم.

المحرر