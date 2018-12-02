الطريق إلى كأس آسيا 2019
متابعة ـ صالح البارحي :
يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتجمع من جديد ، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي سيبدأ يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى ، حيث يأتي هذا المعسكر إمتدادا لمرحلة الإستعدادات النهائية لخوض نهائيات أمم آسيا القادمة في الإمارات بحلول عام 2019م ، وسيلعب منتخبنا خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان بتاريخ 13 ، 16 من الشهر الحالي ، على أن ينفض المعسكر يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر الحالي .
الجدير بالذكر ، بأن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي بيم فيربيك كان قد استعاض عن تأجيل الجولة الرابعة عشرة لدوري عمانتل بإقامة معسكر قصير خلال الفترة الماضية ، دعا إليه عددا من اللاعبين الذين يجد فيهم قدرة على الدخول ضمن خياراته في المراحل القادمة إن سارت الأمور كما يراها وجهازه المعاون ، حيث خرج هذا المعسكر بالكثير من الإيجابيات التي يطمح لها فيربيك .
من المتوقع أن يتم استدعاء ذات القائمة التي حضرت المعسكر الأخير ، باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيلتحقون بالفريق الأولمبي ، وإذا ما ارتأى الجهاز الفني إضافة أي لاعبين آخرين فإن الاستعانة ستأتي باللاعبين المحترفين فقط ، أما أسماء محلية أخرى فذلك ليس ضمن خيارات فيربيك خاصة وأن العدد الحالي كافيا في هذا المعسكر رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي .
استكمال المشوار
من جانب آخر ، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) بتاريخ 22 ديسمبر الحالي ، وذلك للدخول في معسكر خارجي هو بمثابة التهيئة الأخيرة للفريق الأحمر قبل خوض التصفيات ، حيث يلعب منتخبنا خلال هذا المعسكر ثلاث مواجهات ودية أولها مع المنتخب الهندي بتاريخ 27 ديسمبر ، ويخوض المباراة الثانية أمام منتخب استراليا وتعتبر أقوى المواجهات الودية بتاريخ 30 ديسمبر ، فيما يختتم تجهيزاته بشكل نهائي بلقاء ودي دولي أمام نظيره المنتخب التايلندي بتاريخ 2 يناير 2019م إن شاء الله تعالى ، فيما يغادر الفريق إلى إمارة الشارقة مساء 5 يناير للتجهيز التام لمواجهة الافتتاح أمام أوزباكستان في 9 يناير القادم إن شاء الله تعالى .
شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس القادم … منتخبنا الوطني الأول يعود للتجمع في معسكر داخلي بقيادة فيربيك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .