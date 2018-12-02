الخميس القادم … منتخبنا الوطني الأول يعود للتجمع في معسكر داخلي بقيادة فيربيك

الطريق إلى كأس آسيا 2019

متابعة ـ صالح البارحي :

يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتجمع من جديد ، وذلك عبر معسكره الداخلي الذي سيبدأ يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى ، حيث يأتي هذا المعسكر إمتدادا لمرحلة الإستعدادات النهائية لخوض نهائيات أمم آسيا القادمة في الإمارات بحلول عام 2019م ، وسيلعب منتخبنا خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان بتاريخ 13 ، 16 من الشهر الحالي ، على أن ينفض المعسكر يوم الإثنين الموافق 17 ديسمبر الحالي .

الجدير بالذكر ، بأن الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي بيم فيربيك كان قد استعاض عن تأجيل الجولة الرابعة عشرة لدوري عمانتل بإقامة معسكر قصير خلال الفترة الماضية ، دعا إليه عددا من اللاعبين الذين يجد فيهم قدرة على الدخول ضمن خياراته في المراحل القادمة إن سارت الأمور كما يراها وجهازه المعاون ، حيث خرج هذا المعسكر بالكثير من الإيجابيات التي يطمح لها فيربيك .

من المتوقع أن يتم استدعاء ذات القائمة التي حضرت المعسكر الأخير ، باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي الذين سيلتحقون بالفريق الأولمبي ، وإذا ما ارتأى الجهاز الفني إضافة أي لاعبين آخرين فإن الاستعانة ستأتي باللاعبين المحترفين فقط ، أما أسماء محلية أخرى فذلك ليس ضمن خيارات فيربيك خاصة وأن العدد الحالي كافيا في هذا المعسكر رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي .

استكمال المشوار

من جانب آخر ، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) بتاريخ 22 ديسمبر الحالي ، وذلك للدخول في معسكر خارجي هو بمثابة التهيئة الأخيرة للفريق الأحمر قبل خوض التصفيات ، حيث يلعب منتخبنا خلال هذا المعسكر ثلاث مواجهات ودية أولها مع المنتخب الهندي بتاريخ 27 ديسمبر ، ويخوض المباراة الثانية أمام منتخب استراليا وتعتبر أقوى المواجهات الودية بتاريخ 30 ديسمبر ، فيما يختتم تجهيزاته بشكل نهائي بلقاء ودي دولي أمام نظيره المنتخب التايلندي بتاريخ 2 يناير 2019م إن شاء الله تعالى ، فيما يغادر الفريق إلى إمارة الشارقة مساء 5 يناير للتجهيز التام لمواجهة الافتتاح أمام أوزباكستان في 9 يناير القادم إن شاء الله تعالى .