جلالة السلطان يهنئ رئيس الإمارات

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر داعيًا الله تعالى أن يحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

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جلالة السلطان يعزي الرئيس الأميركي

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى فَخَامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب الأميركي الصديق.

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جلالته يهنئ رئيس لاو

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيـة تهنئــة إلى فخامة الرئيس بونهانج فوراتشيث رئيس جمهورية ( لاو ) الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق .