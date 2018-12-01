1ر36% انخفاضا في عجز المالية العامة بنهاية سبتمبر

سجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضًا نسبته 1ر36 % بنهاية سبتمبر 2018 ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارًا و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و300 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر 2017م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية سبتمبر الماضي ما قيمته مليار و916 مليونًا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2ر61 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 كما انخفض صافي الاقتراض بـ 9ر62 بالمائة ليبلغ مليارًا و516 مليونًا و600 ألف ريال عماني فيما ارتفع صافي الاقتراض المحلي بـ 3ر14 بالمائة ليبلغ 400 مليون ريال عماني.

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