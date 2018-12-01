سالم الوهيبي يثمن دور السلطنة في إنجاح أحد أبرز الأحداث الآسيوية

بعد نجاح حفل الجوائز الآسيوية

الحدث القاري نقطة تحول للسلطنة في استضافة الأحداث الكروية مستقبلا

أكد سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم على النجاح الباهر الذي تحقق من خلال استضافة الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تستضيفها السلطنة لأول مرة مشيرا إلى أن الحدث الآسيوي سيكون محطة نحو استضافة فعاليات قارية قادمة.

وتقدم الوهيبي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد على دعمه ورعايته للحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي وهو الأمر الذي عزز وأكد على اهتمام السلطنة لإنجاح الحدث بالسلطنة.

كما شكر الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم معالي الشيخ سعد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية على دعمه المتواصل للاتحاد العماني لكرة القدم ومساندته المستمرة لمشاريع وخطوات الاتحاد ومتابعته الدقيقة لإنجاح الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي مؤكدا أن وزارة الشؤون الرياضية والجهات المعنية بالسلطنة قدمت كل دعمها لإنجاح هذا الحدث القاري بالسلطنة.

واعتبر سالم الوهيبي نجاح الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لما صاحبه من حضور شخصيات كروية ونجوم واعلام على مستوى القارة هو نقطة تحول للاتحاد العماني نحو خطوات أكبر لاحتضان واستضافة أحداث كروية مهمة على المستويين الخليجي والقاري والتي تعطي وتعكس للسلطنة مقدرتها على تنظيم الأحداث في المستقبل القريب.

وشكر سالم الوهيبي الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ثقته الكبيرة في إسناد وتنظيم هذا الحفل القاري للسلطنة ودعمه ليتحقق النجاح وهو تأكيد على الترابط الكبير بين الاتحاد القاري والعماني نحو تفعيل الدور الكروي للقارة والسلطنة على حد سواء.

وقال رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بأن الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي شهد العديد من الاحداث والحراك الكروي منها اجتماعات المكتب التتفيذي للاتحاد الاسيوي واجتماعات لجنة المسابقات الآسيوية واجتماعات للاتحاد الخليجي لكرة القدم واجتماعات تنسيقية بين الوفود العربية والآسيوية على حد سواء فقد كانت مسقط مسرحا للأحداث وللمناسبات القادمة.

وكان الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد كرم خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان وكذلك كرم معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها لانجاح الحدث القاري بالسلطنة.

وقد حقق الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الاسيوي نجاحا باهرا واستحوذ على اهتمام اعلامي آسيوي على مستوى القارة وعكس عن قدرات السلطنة في استضافة الأحداث الكروية الكبيرة.. حيث اقيم الحدث على أرض مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ورفع معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ على التسهيلات الكبيرة التي وفرتها مختلف الجهات الرسمية في سلطنة عمان لحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤكدا أن ذلك الدعم يجسد حرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس على ترسيخ مكان عمان المتميزة على الخارطة القارية وأن ذلك الدعم كان له أطيب الأثر في إنجاح الحدث القاري الكبير.

وأشاد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد للحفل الآسيوي منوها بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ومشيدا بالتعاون الملموس الذي أبدته كوادر الوزارة من أجل إنجاح الحفل.

وثمن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي في سبيل توفير الظروف المثالية لإنجاح الحفل الآسيوي وإخراجه بصورة مشرفة نالت تقدير واستحسان أسرة كرة القدم الآسيوية.

وأكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن النجاح المشهود للسلطنة عمان في استضافة الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي يعزز موقع السلطنة على ساحة الكرة الآسيوية ويترجم ما تمتلكه من كفاءات وطنية معطاءة وقادرة على وضع بصمات مؤثرة في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم إلى أن سلطنة عمان نجحت بامتياز في جمع أسرة الكرة الآسيوية في الحفل الكبير الذي يحرص خلاله الاتحاد القاري على تكريم المنجزين على امتداد عام كامل من البذل والعطاء والتميز، مؤكدا أن حفل الاتحاد الآسيوي في مسقط سيعزز الإرث المستدام للكرة الآسيوية كما سيعلي قيم البذل والعطاء بين أسرة اللعبة من أجل بلوغ أعلى مراتب النجاح والتفوق.