بريد عُمان يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة العيد الوطني الـ 48 المجيد

مسقط ـ الخليج 365 :

احتفالاً بالعيد الوطني الـ 48 المجيد، أصدر بريد عُمان طابعاً بريدياً تذكارياً من تصميم وتنفيذ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. واستُلهمت ألوان الطابع من العمامة السعيدية التي يعتمدها أفراد الأسرة المالكة في السلطنة، بألوانها الصفراء والزرقاء والليلكية والبنفسجية والحمراء. ويحمل الطابع شعار بوجهين، أحدهما يحمل صورة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو يرتدي العمامة السعيدية، والآخر يحمل الرقم 48.

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