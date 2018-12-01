تقدير دولي لمنظومة نفاذ متكاملة

استحقت منظومة النفاذ الرقمي المتكاملة التي أرستها السلطنة تقديرا دوليا وتبوأت موقعا متميزا عالميا بعد أن استطاعت أن تمنح ذوي الإعاقة فرصا متعددة للمشاركة الفاعلة في المجتمع والاندماج مع بقية أفراده والتمتع بكافة التسهيلات الرقمية الرامية إلى تحقيق أسلوب حياة ملائم.

فقد حصلت السلطنة على المستوى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي الذي أجرته منظمة G3ict، وهي مبادرة عالمية لتقنية المعلومات والاتصالات الشاملة تهدف إلى قياس إمكانية النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

فالسلطنة ممثلة في هيئة تقنية المعلومات وبالتعاون مع العديد من المؤسسات عملت على ايجاد بيئة رقمية ذات منتجات قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بنفس درجة وفعالية استخدامها من قبل الأشخاص غير المعاقين.

كما قامت السلطنة بنشر الوعي بين المؤسسات الحكومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى مواقعها الإلكترونية واستخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الإطار مع تضمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت كمعيار رئيسي في فئة المحتوى الإلكتروني في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية وأيضا دراسة صعوبات النفاذ الرقمي للمواقع

الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة سعيا للتغلب عليها.

ومثلما تعكس نتائج المؤشر ـ الذي حصلت فيه السلطنة على مستويات متقدمة عالميا ـ مستوى الالتزام الكبير تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها رقمياً من قبل السلطنة فإن إزكاء روح المنافسة من أجل المزيد من الابتكار في هذا المضمار عبر عدة طرق منها طرح مسابقات للتطبيقات الأكثر نفاذا لفئة المعاقين يعمل على الحفاظ على هذه المراكز المتقدمة.

المحرر