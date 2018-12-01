8 محاور بكلية العلوم الشرعية تناولت شرح منهجية الدراسة حول (منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم)

فيما أقيمت دورة مماثلة حول التعريف بالكتاب وفكرته وأهدافه

كتب ـ علي بن صالح السليمي:

نفذت مؤخراً الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم بالتعاون مع مدرسة الخوير للتعليم الأساسي (5 ـ 9) حلقة عمل في كلية العلوم الشرعية بالخوير بعنوان:(منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم)، قدمها مؤلف كتاب القلاع السبع هلال بن حمود بن سالم الريامي مدير دائرة مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم.

وقد استهدفت الحلقة ـ التي بلغ عدد المسجلين فيها حوالي مائة وثمانين مشاركاً ـ الطلاب المشاركين في مسابقة القرآن الكريم بمدرسة الخوير وأولياء أمورهم وعدد من الأمهات، إضافة إلى عدد من طلاب المدرسة الآخرين وأولياء أمورهم والأمهات وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والوظائف المساعدة بالمدرسة، كما شارك في الحلقة مجموعة من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والوظائف المساعدة والطلاب وأولياء الأمور والأمهات من عدد من المدارس المشاركة في مسابقة (رتّل وارتق) للقرآن الكريم (الثالثة عشرة) وعدد من الحفّاظ والحافظات والمحفّظين والمحفّظات والمهتمين بالعمل القرآني، والذين طلب عدد منهم توسيع دائرة الفئة المستهدفة لتشملهم.

حضر الحلقة مجموعة من أصحاب الفضيلة ومشايخ القرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية من كلية العلوم الشرعية وخارجها والمدير التنفيذي للجمعية/ شريف بن محمد المحروقي، وسليمان بن عبدالله الجامودي.

بدأ مقدم الحلقة في المحور الأول ببيان مفهوم المنهج، وتوضيح معنى كلمات عنوان الحلقة، وذكر سر اختياره لها، وفي المحور الثاني شرح كيفية اختيار الشخص وتحديده للأهداف المناسبة التي يطمح لتحقيقها، وربط ذلك بموضوع الحلقة وهو حفظ القرآن الكريم، بعدها تناول بالشرح في المحور الثالث عملية تجزئة الأهداف الكبيرة إلى أقسام صغيرة، وفي المحور الرابع فصّل الحديث لشرح منهجية الدراسة وآليتها، وكيف يمكن تطبيق (منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم)، أما في المحور الخامس فتعرض لموضوع الحفظ السابق، وكيفية التعامل معه، ومراجعته، وتثبيته، وقد ذكر المدرب في المحور السادس سبعة أسرار للنجاح بشكل عام، وكيفية الاستفادة منها في حفظ القرآن الكريم، كما أوضح في المحور السابع أهم مزايا كتاب منهج القلاع السبع، وفي المحور الثامن والأخير فعرض مقدم الحلقة عدداً من أقوال المتخصصين في العلوم القرآنية من مجموعة من دول العالم عن منهج القلاع السبع، كما تم أثناء فعاليات الحلقة توزيع عدد من نسخ الكتاب على الحضور، وقدمت الجمعية العمانية للعناية بالقرآن الكريم عدداً من الهدايا لمجموعة من الحضور، وفي ختام الحلقة أعرب جملة من المشاركين عن استفادتهم الكبيرة من هذه الفعالية.

من جهة أخرى أقيمت مؤخراً دورة تدريبية مماثلة لشرح كتاب (منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم)، والتي قدمها مؤلف الكتاب هلال بن حمود الريامي ـ مدير دائرة مدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك في مركز التدريب التابع لوزارة التربية والتعليم بالخوير.

وقد شارك في هذه الدورة مجموعة من موظفي دائرة التربية الإسلامية بوزارة التربية والتعليم وعدد من المشرفين الأوائل والمشرفين والمعلمين والمعلمات الأوائل لمادة التربية الإسلامية من مختلف محافظات السلطنة، حيث تم التعريف بفكرة الكتاب وأهدافه ومكوناته وآلية تطبيقه، ثم فتح المجال للاستفسارات وطرح النقاش والأسئلة والتي كان لها الأثر الواضح على إعجاب الحضور بالكتاب، وتفاعلهم مع مضمونه، كما أجري تطبيق عملي من قبل المشاركين مع توجيه وإشراف مقدم الدورة.

وقد تم خلال الدورة شرح عنوان الكتاب، فهو يتضمن استغلال جميع الأيام في الحفظ والمراجعة والتثبيت مع تقسيم للمهام خلالها مراعياً سنة التدرج، كذلك أن من محاسن هذا المنهج أنه يعلم من يستخدمه التخطيط بشكل عام والتخطيط لحفظ القرآن الكريم بشكل خاص من حيث تحديد الهدف، وتجزئة الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة، وتحديد الأساليب والطرق والوسائل والأدوات المؤدية لتحقيقها، فلذلك هو عملي وسهل الاستخدام، بالاضافة الى أنه كتاب واقعي فهو يراعي الظروف والأعمار المختلفة ولذلك فهو يناسب جميع الفئات، كما تتمثل واقعيته في توجيه من يريد استخدامه إلى تحديد هدف مناسب يتضمن مقداراً من الحفظ لا يفوق إمكاناته وقدراته المختلفة، وهنا لا بد من التنويه الى أنه يراعي الفروق الفردية بين الأشخاص من حيث القدرات العقلية أو مقدار إجادة التلاوة.