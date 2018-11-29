مرسوم سلطاني بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة

مسقط ـ العمانية:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومًا سلطانيًا ساميًا، فيما يلي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 33 / 2018 ) بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/ 2016، بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل في شأن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، تسري على الوحدة القوانين والنظم المطبقة على ديوان البلاط السلطاني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 21 من ربيع الأول سنة 1440هـ.

الموافق: 29 من نوفمبر سنة 2018 م.