جلالته يتلقى برقيتي شكر من الرئيسين الزامبي والمكسيكي

مسقط ـ العمانية:

تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إدغر شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال بلاده. ضمّنها فخامته خالص شكره وتقديره لجلالة السلطان، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللشعب العماني التقدم والازدهار.كما تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إنريكه بينيا نييتو رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.أعرب فخامته فيها عن شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من خالص التهاني وصادق التمنيات، متمنيا لجلالته الصحة والسعادة وللشعب العماني دوام النماء والرخاء.

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