شكر وعرفان من رئيس الاتحاد الآسيوي

مسقط ـ العمانية:

رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على التسهيلات الكبيرة التي وفرتها مختلف الجهات الرسمية في السلطنة لحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤكداً أن ذلك الدعم يجسد حرص السلطنة بقيادة جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ على ترسيخ مكان عمان المتميز على الخارطة القارية وأن ذلك الدعم كان له أطيب الأثر في إنجاح الحدث القاري الكبير.وأشاد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد للحفل الآسيوي منوها بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ومشيداً بالتعاون الملموس الذي أبدته كوادر الوزارة من أجل إنجاح الحفل. وثمن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي في سبيل توفير الظروف المثالية لإنجاح الحفل الآسيوي وإخراجه بصورة مشرفة نالت تقدير واستحسان أسرة كرة القدم الآسيوية.وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن النجاح المشهود للسلطنة في استضافة الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي يعزز موقع السلطنة على ساحة الكرة الآسيوية ويترجم ما تمتلكه من كفاءات وطنية معطاءة وقادرة على وضع بصمات مؤثرة في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى. وأشار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم أن السلطنة نجحت بامتياز في جمع أسرة الكرة الآسيوية في الحفل الكبير الذي يحرص خلاله الاتحاد القاري على تكريم المنجزين على امتداد عام كامل من البذل والعطاء والتميز، مؤكدا أن حفل الاتحاد الآسيوي في مسقط سيعزز الإرث المستدام للكرة الآسيوية، كما سيعلي قيم البذل والعطاء بين أسرة اللعبة من أجل بلوغ أعلى مراتب النجاح والتفوق.