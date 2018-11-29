عرضة الخيل والإبل على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

تم أمس إدراج عرضة الخيل والإبل في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي، وذلك في الاجتماعات الأخيرة التي أقيمت في جمهورية موريسيوش في الفترة من الـ٢٦ من نوفمبر إلى الأول من ديسمبر ٢٠١٨م، مما يعد إنجازاً جديداً حققته السلطنة، حيث يعد إدراج عرضة الخيل والإبل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية شاهداً على ثراء الحضارة العُمانية وتنوع عطائها وشموليته، على صعيد متصل وقعت وزارة التراث والثقافة والشركة العمانية للاتصالات عمانتل أمس اتفاقية مشروع بوابة المخطوطات الإلكترونية، حيث تهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون المشترك بين الوزارة وعمانتل للتحول الرقمي والنهوض بالحكومة الالكترونية من خلال تنفيذ مشروع لإنشاء واستضافة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) يتعلق بعرض ونشر المخطوطات التاريخية للسلطنة وتطوير الموقع ليشمل كل ما من شأنه توثيق وأرشفة هذه المخطوطات بواسطة الخدمات الالكترونية المتعددة التي توفرها عمانتل لشركائها الاستراتيجيين.

وبموجب هذا التعاون ستتولى عمانتل إنشاء واستضافة وتطوير موقع خاص بالمخطوطات التاريخية على شبكة الإنترنت ورفع أربعة آلاف مخطوطة تاريخية قابلة للزيادة على الموقع وإضافة معلومات إلى كل مخطوطة، مع تدريب مجموعة من موظفي الوزارة على إدارة الموقع الإلكتروني.