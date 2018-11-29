7 مواقع لمحطات الوقود المتكاملة تطرح للمزايدة الثلاثاء

كتب ـ يوسف الحبسي:

أعلنت وزارة الإسكان أمس عن بدء طرح المزايدة لـ7 مواقع لمحطات الوقود المتكاملة ابتداء من الـ4 من ديسمبر المقبل وحتى الـ6 من يناير القادم بطريق الباطنة السريع وطريق أدم ـ ثمريت، وتشمل المواقع في طريق الباطنة السريع موقعين في ولاية السويق “الحور”، وولاية صحم “الروضة” بالإضافة إلى موقع في ولاية لوى “لوى الجديدة”، فيما سيتم طرح 3 مواقع في طريق أدم ـ ثمريت منها موقعان في ولاية هيماء الأول في مركز الولاية، بينما الثاني في وادي بني خويطر، على امتداد 30 ألف متر مربع في كل موقع.

وحددت وزارة الإسكان آخر موعد لاستلام العطاءات يوم الأحد الـ20 من يناير المقبل، على أن تقدم العروض لكل موقع على حدة، وشراء استمارة مستند المزايدة بـ”500″ ريال عماني لا ترد، ووضع العروض في صندوق المزايدة بمبنى الوزارة في قاعة المحطة الواحدة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وكان عدد من أصحاب محطات الوقود في السلطنة قد ثمنوا المبادرة التي أطلقتها الحكومة والمتعلقة بتخصيص 6 مواقع لإقامة استراحات متكاملة تضم محطات الوقود وغيرها من

الخدمات، وذلك على مسار طريق الباطنة السريع بولايات بركاء وصحم ولوى بواقع موقعين متقابلين في كل ولاية وبمساحة (30) ألف متر مربع لكل موقع. وأكدوا على أهمية الإسراع بتنفيذ مشاريع المحطات المتكاملة خاصة مع نقص العديد من الخدمات ومن أهمها محطات الوقود مؤكدين على ضرورة استثمار هذه المحطات بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من هذه المحطات سياحيا وتجاريا واقتصاديا.