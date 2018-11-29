في تقليد عمره 96 عامًا ترامب وزوجته يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن

واشنطن ـ رويترز :

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء في تقليد عمره 96 عامًا ، وهو إضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية في حديقة البيت الأبيض. وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أطيب أمنياته بعيد ميلاد سعيد للأميركيين أثناء الاحتفال. وقال ترامب “بالنيابة عن ميلانيا ونفسي وكل عائلة ترامب، الذين يحضر كثير منهم معنا هنا الليلة، أرغب مجددا في أن أعبر عن تمنياتي لكم جميعا بعيد ميلاد سعيد متمنيا أن يجلب عيد الميلاد هذا (العام) السلام لقلوبكم والدفء لبيوتكم والمرح لأرواحكم والسعادة للعالم. عيد ميلاد سعيد لكم جميعا. عيد ميلاد سعيد وليبارككم الرب. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم”. واحتشد مئات في منطقة قريبة من البيت الأبيض للمشاركة في الاحتفالات. وقدم فنانون عروضا قبل أن يبدأ الرئيس في العد التنازلي قبل أن تضئ السيدة الأولى ميلانيا ترامب شجرة عيد الميلاد المُزينة.

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